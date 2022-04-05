GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı
ABONE OL

Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan, liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı çeteye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

05.04.2022 - 11:27 |
Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı. Kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada, 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda kullanımı özel reçeteye tabi hap, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Su örgütünün liderliğini cezaevinde bulunan S.U.'nun yaptığı belirlenirken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Rusların bıraktığı tanklar Kiev'e getiriliyor

Rusların bıraktığı tanklar Kiev'e getiriliyor

Gümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...

Gümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Mariupol'deki yıkım havadan görüntülendi

Sıradaki Haber
Gümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...

Gümüşe talep patladı! Altın ile arasında 9300 lira fark var, alyans fiyatları...

Sıradaki Haber
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı

Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izlenebilecek mi?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izlenebilecek mi?

Sıradaki Haber