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Ankara'da sağanak yağış tarlalara zarar verdi

04.08.2025 - 01:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara'da sağanak yağış tarlalara zarar verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası meydana gelen sel ekili arazilere zarar verdi.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen sağanak yağış sonrası, Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Mahsul zarar görürken, ekili alanlar sel suları altında kaldı. Kırbaşı Mahallesi Muhtarı Osman Yurdakul, yetkililerden selden dolayı zarar gören tarlalara hasat tespit çalışması yapılmasını istedi.

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Ankara'da sağanak yağış tarlalara zarar verdi
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Ankara'da sağanak yağış tarlalara zarar verdi

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