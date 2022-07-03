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Ankara'da rezalet! Bakan Koca paylaştı: Asla kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde düğün konvoyunun ambulansa yol vermediği görüldü. Bakan Koca paylaşımında, "Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.

03.07.2022 - 22:56 |
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir ambulansa yola vermeyen aracın görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter hesabında paylaşarak, "Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" dedi.

"SİREN SESİNDEN GÜÇLÜ UYARI ARANMAMALI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yolda önceliğin ambulansta olduğuna belirterek, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.

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