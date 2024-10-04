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Ankara’da kontrolden çıkan taksi bariyerlere saplandı! 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara çevre yolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere saplandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.

04.10.2024 - 09:00 | | İHA
Ankara’da kontrolden çıkan taksi bariyerlere saplandı! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı Hyundai marka ticari taksi Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü 41 yaşındaki E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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