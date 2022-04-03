Ankara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mamak'ta vatani görevini yaptıktan sonra tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlatıldı. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereğinin yapılacağı belirtildi.