GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme
ABONE OL

Ankara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

Ankara'nın Mamak ilçesinde tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

03.04.2022 - 18:27 | | DHA
Ankara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mamak'ta vatani görevini yaptıktan sonra tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlatıldı. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereğinin yapılacağı belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! Aylar sonra bir ilk, vaka sayılar...

3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! Aylar sonra bir ilk, vaka sayılar...

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Dünya şokta, vahşet fotoğraflarla ortaya çıktı, sansürsüz...

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Dünya şokta, vahşet fotoğraflarla ortaya çıktı, sansürsüz...

Ankara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

Ankara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! Aylar sonra bir ilk, vaka sayılar...

3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! Aylar sonra bir ilk, vaka sayılar...

Sıradaki Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Dünya şokta, vahşet fotoğraflarla ortaya çıktı, sansürsüz...

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Dünya şokta, vahşet fotoğraflarla ortaya çıktı, sansürsüz...

Sıradaki Haber
Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, tarife değişti, aboneler artık...

Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, tarife değişti, aboneler artık...

Sıradaki Haber
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor! Tamamen ücretsiz

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor! Tamamen ücretsiz

Sıradaki Haber