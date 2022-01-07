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Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu!

Ankara polisinin düzenlediği operasyonla kaçak yollarla üretildiği tespit edilen 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2022 - 08:07 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)
Ankara'da kaçak kozmetik ürün operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelinin Çankaya'daki iş yerine baskın yapıldı. Polisin iş yerinde yaptığı aramada kaçak yollarla üretildiği tespit edilen ve içerisinde zehirli madde barındırma şüphesi olan 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Aramalar sonucu şüpheli, gözaltına alınırken, kozmetik ürünlerine de el konuldu.

 

 

 

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