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Ankara'da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybederken, kayıp olan 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.

09.01.2025 - 12:52 | | DHA
Ankara'da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, işçilerden birinin cansız bedenine ulaştı.

Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

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