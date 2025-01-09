Ankara'da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybederken, kayıp olan 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.
09.01.2025 - 12:52 | | DHA
Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, işçilerden birinin cansız bedenine ulaştı.
Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.