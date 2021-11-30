GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı
ABONE OL

Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgütün ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

30.11.2021 - 09:02 |
Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik 78 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgütün ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Metin Gürcan'ın diplomatlarla buluşma fotoğrafları ortaya çıktı

Metin Gürcan'ın diplomatlarla buluşma fotoğrafları ortaya çıktı

Meclis Başkanı Şentop: Filistin Devleti'ni her zaman destekliyoruz

Meclis Başkanı Şentop: Filistin Devleti'ni her zaman destekliyoruz

Kalyon Enerji'den Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması

Kalyon Enerji'den Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunus Göç kimdir, 3 aylık bebeğini döven baba tutuklandı mı? Gaziantep'te işkenceye uğrayan bebek nasıl oldu?

Yunus Göç kimdir, 3 aylık bebeğini döven baba tutuklandı mı? Gaziantep'te işkenceye uğrayan bebek nasıl oldu?

Sıradaki Haber
Kalyon Enerji'den Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması

Kalyon Enerji'den Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması

Sıradaki Haber
FETÖ'cü Enes Kanter, adını değiştirdi! Pompeo’dan tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Enes Kanter, adını değiştirdi! Pompeo’dan tepki çeken mesaj

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? Bakan Bilgin'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması!

3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? Bakan Bilgin'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması!

Sıradaki Haber