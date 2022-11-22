Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2015'te kapatılan Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takibe alınıp örgüte bağlılıklarına göre yapılan kodlamaların tespiti üzerine soruşturma yürütüldü. Haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi ile 2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında soru dağıttığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) öncesi, sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtılması ile ilgili FETÖ/PDY mensubu 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'nin 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında ise çalışma evinde kaldıkları veya 2013 yılı KPSS sınav sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı veya olağan dışılık analiz raporu bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 8 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.