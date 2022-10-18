GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı
ABONE OL

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi.

18.10.2022 - 08:27 | | ANKARA, (DHA)-
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi. Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

 

 

 

    GÜNCEL HABERLER

    Merkez Bankası'ndan flaş karar! Yüzde 5'e çıkarıldı

    Merkez Bankası'ndan flaş karar! Yüzde 5'e çıkarıldı

    Ankara'da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı

    Ankara'da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yaptırmayan 40 bin lira ödüyor

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yaptırmayan 40 bin lira ödüyor