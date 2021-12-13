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Ankara’da dev operasyon: 363 kişi gözaltına alındı

Ankara’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı.

13.12.2021 - 19:16 | | İHA
Ankara’da dev operasyon: 363 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 3.6 kilogram metamfetamin, 2.1 kilogram esrar, 300 gram eroin, 2 bin 300 adet ecstasy ve 36 bin 800 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

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