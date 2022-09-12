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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

12.09.2022 - 09:30 |
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli, gözaltılan alınırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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