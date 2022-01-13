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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 15 kişiden 9'u, gözaltına alındı.

13.01.2022 - 11:43 | | Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta bulundukları süre içerisinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri, halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 15 kişiyi tespit etti. Şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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