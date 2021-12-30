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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

Ankara'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 23 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

30.12.2021 - 09:42 | | DHA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının da çatışma bölgelerindeyken örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları belirlenen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

Ankarada DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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