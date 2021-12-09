GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
ABONE OL

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

09.12.2021 - 10:45 | | Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:

GÜNCEL HABERLER

Askerlerin sosyal güvenlik hakları! Emeklilik, yıpranma, sigorta, sağlık yardımı...

Askerlerin sosyal güvenlik hakları! Emeklilik, yıpranma, sigorta, sağlık yardımı...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş detay! Ve belli oldu, memur maaşları ve emekli ikramiyeleri...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş detay! Ve belli oldu, memur maaşları ve emekli ikramiyeleri...

Anadolujet uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı!

Anadolujet uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Askerlerin sosyal güvenlik hakları! Emeklilik, yıpranma, sigorta, sağlık yardımı...

Askerlerin sosyal güvenlik hakları! Emeklilik, yıpranma, sigorta, sağlık yardımı...

Sıradaki Haber
Anadolujet uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı!

Anadolujet uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı!

Sıradaki Haber
Türkiye'den petrol fışkıracak! Tarih verildi

Türkiye'den petrol fışkıracak! Tarih verildi

Sıradaki Haber
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek! Bill Gates duyurdu

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek! Bill Gates duyurdu

Sıradaki Haber