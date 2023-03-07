Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı; 2 firarinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. İstihbari bilgiler ve analiz çalışmalarında, yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.