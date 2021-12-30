Ankara'da 335 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesi, Atayurt Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen F.A. ile A.C.K.'nin üstünü aradı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde nitelikli 16 hap ele geçirildi. Yine aynı mahallede D.S.'nin üst aramasında da aynı nitelikte 19 hap bulundu. D.S.'nin evinde yapılan aramada da 300 hap ile hassas terazi, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 düzenek, uyuşturucu içiminde kullanılmış 25 folyo, 9 poşetlenmiş halde ve içeriği tespit edilemeyen 9 yeşil toz madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.