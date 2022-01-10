Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yaptÄ±klarÄ± istihbari Ã§alÄ±ÅŸmada, Mamak ilÃ§esinde yÃ¼klÃ¼ miktarda tarihi eser satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, belirlenen ÅŸÃ¼pheli M.Ã‡.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± otomobili takibe aldÄ±. Otomobil bir sÃ¼re sonra ilÃ§e giriÅŸinde kurulan uygulama noktasÄ±nda durduruldu. YapÄ±lan aramada, aracÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerine zulalanmÄ±ÅŸÂ tarihi eser niteliÄŸi taÅŸÄ±yan 16 bin 398 sikke ve 399 takÄ± olmak Ã¼zere toplam 16 bin 797 tarihi eser ele geÃ§irildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

TEK SEFERDE ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LEN EN YÃœKSEK TARÄ°HÄ° ESERÂ

Anadolu Medeniyetler MÃ¼zesi'ne teslim edilecek olan eserlerin Ã§oÄŸunluÄŸunun Bizans, Roma, SelÃ§uklu ve OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait olduÄŸu tespit edildi.Â M.Ã‡.'nin emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan ele geÃ§irilen tarihi eserlerin, Ankara'da tek seferde ele geÃ§irilen en yÃ¼ksek miktarda eser olduÄŸu belirtildi.

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