Ankara yerel seçim sonuçları! Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı?
Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yaptı. Oylarını kullanan vatandaşlar gözlerini şimdi de yerel seçim sonuçlarına çevirdi. Ankara seçim sonuçları da merak ediliyor. Ankara ve ilçe ilçe seçim sonuçları gazetevatan.com'da...
Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanma hakkı kazandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
OYLAR SAYILIYOR
32 ilde 16.00'da, kalan illerde ise saat 17.00'de sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Gelen en sıcak sonuçları ve tüm ayrıntıları Gazetevatan.com.tr'den takip edebilirsiniz...
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI
Sandıkların kapanmasıyla Türkiye'nin dört bir yanından seçim sonuçları gelirken, Ankara seçim sonuçları da merak ediliyor. CHP adayı Mansur Yavaş ile AK Parti adayı Turgut Altınok'un yarıştığı Ankara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi. Sonuçlar gazetevatan.com'da....
ŞEREFLİKOÇHİSAR Seçim Sonuçları
ANKARA'DA 24 ADAY
Ankara kesin aday listesine göre, 19 partili, 5 bağımsız olmak üzere 24 aday ABB başkanlığı için yarıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:
AK Parti: Turgut Altınok, İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım, Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar, Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene, Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin, Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak, Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan, Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral, Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal, Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver, Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş, Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan, Ocak Partisi: Murat Yardımcı, Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek, Millet Partisi: Salih Koç, Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisi: Cafer Güneş, Vatan Partisi: Utku Reyhan.
BAĞIMSIZ ADAYLAR
Korkut Cesur, Suat Karaman, Lokman Cengiz , Mustafa Sanğu, Yunus Murat Güztoklusu.