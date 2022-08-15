Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu! Şiddetli yağış ve fırtına can aldı

Yoğun yağış ve fırtınanın etkisini gösterdiği Ankara'dan acı haber geldi. İnşaat kolonunun devrilmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti. Yenimahalle'deki acı olayı Vali Vasip Şahin duyurdu. Altındağ'da bir camiinin minaresi çökerken Çankaya'da camları kırılan lisedeki dört öğrenci hastaneye sevk edildi.

AFAD DUYURDU! ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

AFAD'ın açıklamasında 'Ankara’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camii'nin minaresi çökmüş, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrenci hastaneye sevk edilmiştir.' denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, " İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir." dedi.