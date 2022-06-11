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Ankara Valiliği'nden son dakika sağanak yağış uyarısı

Ankara'da aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Ankara Valiliği'nden sağanak yağışla ilgili yeni uyarı geldi.

11.06.2022 - 19:04 |
Ankara Valiliği'nden son dakika sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yağışlı havanın bu gece yarısından sonra etkili olmaya devam etmesi, 12 Haziran Pazar günü (yarın) sabah saatlerinden itibaren de Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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