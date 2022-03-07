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Ankara Valiliğinden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı

Ankara Valiliğinden hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" uyarısında bulunuldu.

07.03.2022 - 23:48 | | Ferhat EKİNCİ / DHA
Ankara Valiliğinden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı

Ankara Valiliğinden, Ankara'da yaşanması beklenen hava olaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 08.03.2022 (Salı) gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ve haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2 ilâ 3 derece dolayında olması beklenmektedir. Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, 09.03.2022 (Çarşamba) günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla etkili olması beklendiğinden hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" ifadeleri kaydedildi.

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