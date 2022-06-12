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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yarın için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

12.06.2022 - 18:00 |
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

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