Ankara ValiliÄŸi'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "YapÄ±lan son meteorolojik deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; 8 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 09.00-23.00 saatleri arasÄ±nda Ankara Ã§evrelerinde yerel olmak Ã¼zere kuvvetli saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, hortum oluÅŸma riski ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir." denildi.Â