GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemAnkara ValiliÄŸi'nden 'kuvvetli saÄŸanak' uyarÄ±sÄ±
HaberlerGündem Haberleri Ankara ValiliÄŸi'nden 'kuvvetli saÄŸanak' uyarÄ±sÄ±
ABONE OL

Ankara ValiliÄŸi'nden 'kuvvetli saÄŸanak' uyarÄ±sÄ±

ANKARA ValiliÄŸi, kuvvetli saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgÃ¢r, hortum oluÅŸma riskine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.Â

08.06.2022 - 07:11 | | ANKARA, (DHA)-
Ankara ValiliÄŸi'nden 'kuvvetli saÄŸanak' uyarÄ±sÄ±

Ankara ValiliÄŸi'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "YapÄ±lan son meteorolojik deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; 8 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 09.00-23.00 saatleri arasÄ±nda Ankara Ã§evrelerinde yerel olmak Ã¼zere kuvvetli saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, hortum oluÅŸma riski ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir." denildi.Â 

GÜNCEL HABERLER

Yunanistan'Ä± korkutan simülasyon! EFES-2022 TatbikatÄ±'nda dikkat çeken detay...

Yunanistan'Ä± korkutan simülasyon! EFES-2022 TatbikatÄ±'nda dikkat çeken detay...

Alman istihbaratÄ±ndan PKK raporu! Terör örgütü Almanyaâ€™yÄ± haraca baÄŸlamÄ±ÅŸ...

Alman istihbaratÄ±ndan PKK raporu! Terör örgütü Almanyaâ€™yÄ± haraca baÄŸlamÄ±ÅŸ...

Yunanistan'Ä±n geri ittiÄŸi 77 göçmen kurtarÄ±ldÄ±

Yunanistan'Ä±n geri ittiÄŸi 77 göçmen kurtarÄ±ldÄ±

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 8 Haziran sigara fiyatlarÄ± 2022 güncel liste! (Philip Morris, BAT ve JTÄ° grubu sigara fiyat listesi)

Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 8 Haziran sigara fiyatlarÄ± 2022 güncel liste! (Philip Morris, BAT ve JTÄ° grubu sigara fiyat listesi)

SÄ±radaki Haber
Yunanistan'Ä± korkutan simülasyon! EFES-2022 TatbikatÄ±'nda dikkat çeken detay...

Yunanistan'Ä± korkutan simülasyon! EFES-2022 TatbikatÄ±'nda dikkat çeken detay...

SÄ±radaki Haber
Alman istihbaratÄ±ndan PKK raporu! Terör örgütü Almanyaâ€™yÄ± haraca baÄŸlamÄ±ÅŸ...

Alman istihbaratÄ±ndan PKK raporu! Terör örgütü Almanyaâ€™yÄ± haraca baÄŸlamÄ±ÅŸ...

SÄ±radaki Haber
Emeklilik için 15 Ocak 2023'ü bekleyin, sakÄ±n dilekçe vermeyin! 44 bin lira...

Emeklilik için 15 Ocak 2023'ü bekleyin, sakÄ±n dilekçe vermeyin! 44 bin lira...

SÄ±radaki Haber