Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var" açıklamasında bulundu.

TERÖR SALDIRISINA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

İŞTE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST

TUSAŞ'taki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlere ait olay anı görüntüleri de ortaya çıktı.

CANLI BOMBA İDDİASI

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisinin sevk edildiği öğrenilirken, canlı bomba saldırısının olduğu iddia edildi.

ÖNCE PATLAMA SONRA SİLAH SESLERİ

Ankara Kazan'da TUSAŞ tesislerinde patlama oldu. Silah seslerinin duyulduğu ve çatışma olduğu belirtildi.

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BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'a geçtikten sonra sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.