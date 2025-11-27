GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ankara Sincan'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

27.11.2025 - 21:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

Ankara'nın Sincan ilçesinde 120 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. İşçiler karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, daha sonra çevre hastanelere sevk edildi. Acil servis polikliniğine kaldırılan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

