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Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve DEAŞ soruşturmasında 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 17 kamu personeli ile DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

07.06.2022 - 08:59 | | ANKARA, (DHA)-
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve DEAŞ soruşturmasında 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 3'ü görevde, 9'u ihraç edilmiş öğretmen ve 5'i ihraç edilmiş kamu personeli 17 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

Yine yürütülen soruşturmalar kapsamında Irak uyruklu 7 şüphelinin de DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edildi. Toplam 24 şüpheli hakkında bugünden itibaren Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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