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Ankara merkezli 2 FETÖ operasyonunda 63 gözaltı

Ankara merkezli operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 43, askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı.

16.11.2021 - 09:25 |
Ankara merkezli 2 FETÖ operasyonunda 63 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler yapılanması' içinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphe hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda, 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY mensupları tarafından askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

 

 

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