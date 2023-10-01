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Ankara Kızılay çevresinde bombalı saldırı girişimi! Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay ile ilgili açıklama yaparak, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

01.10.2023 - 09:59 |
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu. Bakan Yerlikaya'dan olayla ilgili açıklama geldi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay ile ilgili açıklama yaparak, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir " dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, '01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.' denildi.

Ankara Kızılay çevresinde bombalı saldırı girişimi Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür patlama sesi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

Saat 09.37 gibi gerçekleşti. Bir patlama olduğu belirtiliyor. Neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Bir roket olduğu belirtiliyor ancak net değil. Biz de Meclis’teydik, orada bile hissettik. Kapıların çarptığını gördük. Meclis Kızılay’a çok yakın bir noktada. Kızılay’da Bulvar yönünde İçişleri Bakanlığı önünde olduğu belirtiliyor. Şu anda o noktaya almıyorlar. Biz şu anda Genel Kurmay Kavşağı’nın olduğu bölgedeyiz. Patlamanın olduğu bölgeye geçemiyoruz, polisler almıyor.

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Şu an için çok yeni bir olay bu nedenle Cumhurbaşkanlığı korumaları da geldi buradalar, sağlıklı bilgi almak çok zor, çok taze, yeni bir olay. Roket olduğu belirtiliyor. İlk olarak birkaç el ateş atıldığı sonrasında patlama sesi geldiği belirtiliyor. Şu an için net bir durum yok.

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Trafik kapatıldı, birçok noktada trafik kapatıldı. Patlamanın olduğu bölgeye alınmıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın önü olduğu belirtiliyor. Patlama sesinin duyulmasıyla birlikte takviye ekipleri geldi.

Ankara Kızılay çevresinde bombalı saldırı girişimi Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

Meclis’teki polislerin hareketinden bir patlama olduğu bilgisi geldi. Biz de bulunduğumuz noktaya geldik. Polis araçları, ekipler takviye olarak gidiyorlar, çok fazla polis aracı o bölgeye gidiyor, Çevik Kuvvet geldiğini görüyoruz.

Ankara'da patlama sesi duyulduAnkara'nın Çankaya ilçesinde Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu.

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