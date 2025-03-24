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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser için soruşturması izni

24.03.2025 - 13:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser için soruşturması izni

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır."

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