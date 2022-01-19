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Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, TBMM'de aldığı 282 oyla Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

19.01.2022 - 19:48 | | DHA
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda üç aday seçim yarışına girdi.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan seçimde, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar (18 oy), Diyarbakır Baro üyesi Zülal Erdoğan Bilal (13 oy) ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ise (11 oy) alarak en çok oyu olan üç isim olmuştu.

EN ÇOK OYLA ÇORUM BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
Meclis'te yapılan oylamada ise Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı.

Buna göre, Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi seçildi.

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