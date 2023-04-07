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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Gökcan yeniden seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliği görevine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

07.04.2023 - 06:59 |
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Gökcan yeniden seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'bci maddesine göre, 6 Nisan'da yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçildiği belirtildi.

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