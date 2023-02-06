Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından depremle ilgili yanıltıcı paylaşım yapanlara soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak amacıyla yanıltıcı bilgiler paylaşan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “06.02.2023 günü ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili olarak sosyal medya vasıtasıyla halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle yanıltıcı bilgiler paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bu türden içeriklere yönelik araştırma ve tespit çalışmaları kolluk birimleriyle irtibat halinde devam etmekte olup, şüpheliler hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.