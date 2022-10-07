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'Amirallerin Montrö bildirisi' davasında 12 isim için hapis cezası istemi

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan emekli askerlerin yargılandığı davada savcı, 91 sanık için beraat, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün bulunduğu 12 sanık için de mahkumiyet kararı talep etti.

07.10.2022 - 10:45 |
'Amirallerin Montrö bildirisi' davasında 12 isim için hapis cezası istemi

Kamuoyunda "Amirallerin Montrö Bildirisi" olarak bilinen davada savcı mütalaasını açıkladı. 12 sanık için 12 yıla kadar ceza talep edildi.

"Amirallerin Montrö Bildirisi" davasında savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında Ergün Mengi, Atilla Kezek, Türker Ertürk ve Ramazan Cem Gürdeniz'in de bulunduğu toplam 12 sanık için de 12 yıla kadar ceza talep edildi.

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