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Ambulansta refakat ettiği eşi kurtarılamamıştı! Gerçeği itiraf etti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde eşi Ökkeş Palamut’un (27) av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü eşi Dilan Palamut (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ambulansta eşine refakat eden Palamut, eşini kendisi vurduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

25.01.2022 - 17:31 | | Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Ambulansta refakat ettiği eşi kurtarılamamıştı! Gerçeği itiraf etti

Olay, öğle saatlerinde Nizip'in kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Palamut, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, eşinin intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk annesi Dilan Palamut’u Nizip Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ökkeş Palamut da ambulansa binerek göğsünden vurulan eşine hastaneye kadar refakat etti. Dilan Palamut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından doktorlar, cinayet şüphesi üzerine jandarmaya bilgi verdi. Bunun üzerine Ökkeş Palamut gözaltına alındı. Ökkeş Palamut ifadesinde tartıştığı eşini kendisinin vurduğunu söyledi.

Ambulansta refakat ettiği eşi kurtarılamamıştı Gerçeği itiraf etti

‘MADDE BAĞIMLISIYDI’

Dilan Palamut’un ağabeyi Mesut Kaçar, eniştesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürerek, "Eniştem aklı başında birisi değil, madde kullanıyor. Evde tartışmanın ardından kardeşimi göğsünden vuruyor. Daha sonra da utanmadan beraber hastaneye gidiyor ve orada gözaltına alınıyor. İnşallah hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.

Dilan Palamut’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, eşi Ökkeş Palamut’un jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Ambulansta refakat ettiği eşi kurtarılamamıştı Gerçeği itiraf etti

 

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