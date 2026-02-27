GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmasya’da tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
HaberlerGündem Haberleri Amasya’da tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Amasya’da tünelde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

27.02.2026 - 20:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şerife Serap KARA-Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

ABONE OL

Amasya’da Ferhat Tüneli’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ferhat Tüneli’nde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 34 TT 6060 plakalı otomobil, sürücüsünün tünel içinde trafik yoğunluğu sonradan fark edip, önde bekleyen araçlara çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve S.Ö. idaresindeki 05 FK 593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücülerden V.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu
#Gündem

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu

Kafe ve Kafeterya İşletmeleri Temel İçecek Grupları Azami Fiyat Tarifesi! Sakarya'da çayda ‘Azami 100 TL' kararı tepki çekti
#Gündem

Kafe ve Kafeterya İşletmeleri Temel İçecek Grupları Azami Fiyat Tarifesi! Sakarya'da çayda ‘Azami 100 TL' kararı tepki çekti

İtalya Milano'da tramvay raydan çıkarak kaza yaptı
#Dünya

İtalya Milano'da tramvay raydan çıkarak kaza yaptı