Amasya'da mahalle muhtarı yaşlıları evlerinde ücretsiz tıraş etti

Mesleği berberlik olan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, 6 yıldır her bayram öncesinde mahalleyi dolaşarak, yaşlı ve berbere gidemeyecek mahalle sakinlerinin tıraşını yapıyor.

Aylak, gazetecilere, bayram öncesi tıraşın artık bir mahalle geleneği haline geldiğini söyledi.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu yıl da yaşlıların tıraşını yapmak için mahalleyi dolaştığını anlatan Aylak, "Yaşlılarımızı bayrama hazırlamak için geldik, tıraşını ettik, hayır duasını aldık. Şimdi de Dursun amcamızı tıraş ettik. Her defasında hayır duası ağzından eksik olmayan Dursun amcamız için de Allah hayırlı yaşam versin. Elimizden geleni yapıyoruz onlar için, yeter ki huzurlu bir bayram geçirsinler." ifadelerini kullandı.

Muhtarın kendisini tıraş etmeye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden 81 yaşındaki Dursun Kul ise "Allah razı olsun, her zaman geliyor, halimizi hatırımızı soruyor. Mahallemizi geziyor, ne noksanımız var ne eksiğimiz var, ihtiyacımızı soruyor. Yarın da bayram. Biz mutlu olduk, Allah da sizleri mutlu etsin." dedi.