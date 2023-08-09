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'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri ile Türkiye'yi duygulandıran polise sürpriz!

Motosikletli gence verdiği öğüt ile tüm Türkiye'yi duygulandıran polise yeni motosiklet verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücüsüne kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile sosyal medyada gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ın görevde kullandığı motosikleti yenisiyle değiştirdi.

09.08.2023 - 15:33 | | ANKARA, (DHA)
'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri ile Türkiye'yi duygulandıran polise sürpriz!

Samsun'da trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım, hız yapan motosiklet sürücüsünü durdurup, "Ölürsen ne yapacağız yavrum?" diyerek, nasihat vermiş, kurallara uymasını istemişti. Bakan Yerlikaya, Alper Gökhan Yıldırım'ı telefonla arayarak teşekkür etmiş, polisle sürücü arasındaki diyaloğun videosunu da paylaşarak "Lütfen, trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım" demişti.

Ama ölürsen ne yapacağız yavrum sözleri ile Türkiyeyi duygulandıran polise sürpriz

Bakan Yerlikaya, trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım ile bakanlıkta bir araya geldi ve görev yaptığı motoksikleti yenisyle değiştirdi. Motosikletin anahtarını Yıldırım'a teslim eden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. 'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Ama ölürsen ne yapacağız yavrum sözleri ile Türkiyeyi duygulandıran polise sürpriz

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