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GündemAlmanya'dan Sivas’a geldi, tarlada dondu kaldı! Taş sandı, gerçek başka çıktı: İlk kez görüyorum
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Almanya'dan Sivas’a geldi, tarlada dondu kaldı! Taş sandı, gerçek başka çıktı: İlk kez görüyorum

08.06.2025 - 10:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Almanya'dan Sivas’a geldi, tarlada dondu kaldı! Taş sandı, gerçek başka çıktı: İlk kez görüyorum

Sivas’ta, mantar toplamak için arazisine çıkan bir vatandaş, devasa büyüklükte bir mantar keşfetti. 8 kilogramı aşan bu sıra dışı mantar, bölgedeki doğa severlerin ilgisini çekti. Görenler, mantarın büyüklüğüne şaşkınlıkla bakarken, bu nadir buluşma doğal hayatın ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaz tatillerinde memleketi Sivas’a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıktı. Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği mantarın yanına gitti.

Almanyadan Sivas’a geldi, tarlada dondu kaldı Taş sandı, gerçek başka çıktı: İlk kez görüyorum

Devasa büyüklükteki mantarı bulunduğu yerden sökerek eve götüren Sedat Ural, gözlerine inanamadı. 8 kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan mantarı komşuları ile paylaşmak isteyen Sedat Ural, "Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.

Almanyadan Sivas’a geldi, tarlada dondu kaldı Taş sandı, gerçek başka çıktı: İlk kez görüyorum


"İlk defa böyle bir şey görüyorum"

Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen gurbetçi Sedat Ural, "Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası’ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum. Komşularımlar da paylaşacağız bu mantarı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar" şeklinde konuştu.

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