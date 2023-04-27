Almanya Büyükelçiliği'nden 'seçim sandığı' açıklaması

Almanya Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Federal Hükümetin Türkiye'deki seçimler için Almanya'da 16 yerde sandık kurulmasına yönelik verdiği izin, demokratik seçim sürecine verdiği büyük önemin bir ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliği veya fahri konsolosluğunun bulunduğu tüm şehirlerde sandık kurulmasına izin verilmiştir. Esasen, Türkiye'deki seçimlerle ilgili olarak daha önce hiç bu kadar çok sandık kurulmasına izin verilmemişti: 2017 ve 2018'de 13 yerde sandık kurulmuştu" denildi.