‘Ali Babanın Çiftliği'ne baskın! Böyle yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 12 Ekim'de operasyon düzenledi. Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, örgüt lideri Umut K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 5 bin 500 TL ve 3 bin dolar, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Umut K., sahte parayı basan Ersen E. ve sahte parayı piyasaya süren İsmail A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEĞENMEDİĞİ SAHTE BANKNOTLARI YAKMIŞ

Operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; çete üyelerinin ilk Altındağ ilçesinde bulunan hobi bahçesini kiralayarak sahte para basmak için matbaa kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, burada sahte 100 bin liralık banknot bastığı; ancak çete liderlerinin sahte banknotları beğenmemesi üzerine yakarak imha ettiği saptandı.

Mahalle sakinlerinin hobi bahçesindeki hareketlilikten şüphelenmeye başlaması üzerine açığa çıkma korkusu yaşayan çete üyelerinin burayı bir gecede boşalttığı ve Gölbaşı ilçesinde bulunan villayı kiraladığı belirlendi. Şüphelilerin, 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villayı, 24 saat güvenlik kamerasıyla izlediği ve 15 köpekle koruduğu da tespit edildi.

SAHTE PARA VERİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca şüphelilerin villada bastıkları sahte paraları İsmail A. (66) üzerinden piyasaya sürüp deneme yaptığı öğrenildi. Yaşı itibarıyla dikkat çekmeyen İsmail A.'nın cuma namazı çıkışında yardım toplayanlara sahte 100 lira verip, geriye 90 lira aldığı tespit edildi.

Bu şekilde Ankara’nın çeşitli ilçelerindeki camilerde sahte paraları piyasaya süren İsmail A., köylerinde yetiştirdikleri mahsulleri halk pazarlarında satmak isteyen dar gelirlilere de sahte para verirken cep telefonu ile görüntülendi. İsmail A., yerde tezgah açan vatandaşa aldığı sebze-meye karşılığında sahte 100 lira verip, para üstünü alarak uzaklaşırken cep telefonu kamerasına yansıdı.