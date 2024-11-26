Alanya'da otel yangını hasara sebep oldu

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otelde meydana geldi. Otel çalışanları çatıda alevleri fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası otelde konaklayan turistler jandarma tarafından tahliye edildi.

6 ODA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangına çok sayıda itfaiye, su tankeriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otelde hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir otel personeline sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında 6 oda ve en üst kat koridoru kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.