Meral Akşener, Altılı Masa'daki gerilimi ilk kez anlattı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına onay vermedi, masadan kalktı. Şimdi gözler bundan sonra ne olacağında. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına onay vermedi, masadan kalktı. Şimdi gözler bundan sonra ne olacağında.

Ankara'da hareketli dakikalar yaşanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gerilimin yaşandığı Altılı Masa toplantısına ilişkin yeni açıklamalar geldi. Masada yaşanan diyalogları anlatan Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenip ayağa kalktığını söyledi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Akşener'in açıklamaları şöyle:

O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış.

HERKES KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINI DİLE GETİRDİ

Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı.

SİZ İMZALAMAYIN O ZAMAN

Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. "Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi.



ALİ BEY ARAYA GİRDİ



Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.

AKŞENER'DEN 6 MART KARARI



Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılıp katılmayacağı belli oldu. Ortak aday tespiti konusunda Millet İttifakı ile yol ayrımına giren İYİ Parti’de istişare toplantıları sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, önce ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi, ardından genişletilmiş Başkanlık Divanı’ını topladı.

Toplantı öncesi Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Akşener’in 6’lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine şunları söyledi: “O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti’nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, ‘Türkiye’nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım’ dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Biz de o noktadayız. Hassasiyetimiz ve önemli olan kazanmaktır. Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık diyebiliriz.”



İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de, son ana kadar adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti Genel Başkanı tarafından aday gösterildiğini kaydetti. Çömez, “Sonuçta, ‘biz beşimiz yola devam ederiz, ancak sizin olmamanız halinde o zaman masadan kalkın’ şeklinde bir tavır ortaya çıktı” değerlendirmesini yaptı.

‘PLANLI DAYATMA VAR’



Yaptığı toplantılarda Akşener’in, “Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş veya bunların dışında düşünülen bir isim varsa her parti kendi anket firmalarıyla kamuoyu yoklaması yapsın, kim önde çıkarsa onu aday gösterelim” dediğini ancak Kılıçdaroğlu’nun net bir dille reddettiğini ifade ettiği de öğrenildi.



Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ve Yavaş’ın görevlerinin başında olduğunu, isterse ortak açıklamayı beş liderin imzalayarak yapabileceği çıkışını yaptığını belirten Akşener’in “Beni, İYİ Parti’yi dışladılar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dayatmasıyla karşı karşıya kaldık. Bu aşamada yapacak başka bir şey kalmadı” ifadelerini kullandığı belirtildi. Akşener, “nazik bir şekilde kendilerine kapının gösterildiği” bilgisini verdi. Toplantılarda Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı “Altı lider isterse aday olurum” açıkmasına vurgu yapılarak “Hani altı lider isterse aday olacaktı? Burada gizil hesap, planlı bir dayatma var. Doğrusunu yaptınız” denilerek, Akşener’e destek verildi.



KAPI ARKASI DİPLOMASİSİ



Görüşmelerde “bundan sonra ne olacak?” sorusunun yanıtı da ele alındı. CHP ile İYİ parti arasında yükselen tansiyonu düşürmek ve ortak bir nokta bulmak için “kapı arkası diplomasisi yürütüldüğü” de öğrenildi. Ancak CHP başta olmak üzere diğer parti merkezlerinden gelen bilgiler ışığında Kılıçdaroğlu’nun bu aşamadan sonra geri çekilmesinin söz konusu olamayacağı değerlendirmesi yapıldı.

6 MART'TAKİ TOPLATIYA KATILMAYACAK



İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavahat Dervişoğlu, 6 Mart’ta 5 muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Liderler Buluşması’na Meral Akşener’in katılmayacağını açıkladı.



‘ADAYLIK HENÜZ GÜNDEMDE DEĞİL’



Akşener’in Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantı üç saat sürdü. Akşener, toplantının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, çıkışta 6 Martta gerçekleştirilecek toplantıya Akşener’in katılıp katılmayacağı sorusuna, “Hayır, katılmayacak” yanıtını verdi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da İYİ Parti’nin muhalefet masasına yeniden katılım durumuna ilişkin, şunları söyledi: “Bundan sonra ‘biz yanlış yaptık, mutabakatla karar alacağız. Geçen seferki şey bir daha olmayacak’ denirse o zaman bizim için kapı açıktır. Onun dışında kapının açık olmadığını düşünüyoruz.”

Akşener’in adaylığını açıklayıp açıklamayacağına dair de konuşan Usta, “Onlara bakacağız. Her şey yeri geldikçe konuşulacak. Adaylık meselesi şu andaki gündemimizde değil” dedi.