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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 6 can kaybı, çok sayıda yaralı var

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

18.10.2024 - 08:00 | | Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aksarayda yolcu otobüsü devrildi: 6 can kaybı, çok sayıda yaralı var

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