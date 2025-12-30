GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

30.12.2025 - 20:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor. Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

