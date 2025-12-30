Aksaray'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Aksaray'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.