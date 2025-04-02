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Aksaray'da bir çiftçi saman balyaları içerisinde bulduğu tilki yavrularını besliyor

02.04.2025 - 16:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Aksaray'da bir çiftçi saman balyaları içerisinde bulduğu tilki yavrularını besliyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çiftçi Sebahattin Uğur, saman balyaları arasında bulduğu 4 tilki yavrusunu şırıngayla süt vererek besliyor.

Gümüşdüğün köyünde süt çiftliği sahibi Uğur, saman balyalarının arasında 4 tilki yavrusu buldu.

Yeni doğmuş yavruları sahiplenen Uğur, tilkileri şırıngayla süt ve su vererek besliyor.

Sebahattin Uğur, gazetecilere, saman balyalarını kontrol ederken minik yavruları gördüğünü söyledi.

Yavruları, annelerini göremeyince çiftlikteki binaya götürdüğünü belirten Uğur, şöyle konuştu:

"Çok savunmasız ve aç görünüyorlardı. Yavruları şırıngayla besliyorum. Balyaların oraya tekrar bırakıp kameradan annesinin gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Gelmezse elimle beslemeye devam edip evcilleştirmeyi düşünüyorum. Süt sağım merkezimde süt sorunu da yaşamadığım için şimdi onları şırıngayla ve bir kaba süt koyarak besliyorum. Onlara geçici olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

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