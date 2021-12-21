Aksaray'da 9 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'buzlanma' kazasÄ±: 3 yaralÄ±

Zincirleme kaza, saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda, KÃ¼Ã§Ã¼k BÃ¶lcek Mahallesi'nde meydana geldi. KÃ¶prÃ¼de oluÅŸan buzlanma nedeniyle kayganlaÅŸan yolda 8'i otomobil,1'i kamyon Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada araÃ§lardaki 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â YaralÄ±lar, ihbarla bÃ¶lgeye gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kÃ¶prÃ¼de ulaÅŸÄ±m bir sÃ¼re aksadÄ±.Â

SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Ferit KÃ¶se,Â ''Ana yolda giderken bir araÃ§ kaymÄ±ÅŸ.Â ArkasÄ±na daÂ araÃ§lar vardÄ±. DuralÄ±m, diye frene basÄ±nca araba iyice hÄ±zlandÄ±. Her yer buzlanmÄ±ÅŸ. Paten yaparcasÄ±na buz var. Bu yÃ¼zden kaydÄ±k ve Ã¶ndeki araca Ã§arptÄ±k'' dedi.Â

KamyonÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Kenan Adak ise ''AÅŸÄ±rÄ± buzlanmadan dolayÄ± zincirleme trafik kazasÄ± oldu ve araÃ§lar birbirine girdi'' diye konuÅŸtu.Â