AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ çevreleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde (Çatalca ve Silivri çevreleri), öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul’da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Sokaklarda sel suları ve gölekler oluştu.

AKOM'DAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

AKOM'dan yapılan uyarı şu şekilde; Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin önümüzdeki 3 bün boyunca il genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların yarın gün içerisinde etkisini arttırması, kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültüsü sağanak yağmur şeklinde aralıklarla perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir.