Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 02:58’de 6.73 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz^de dün de bir deprem meydana geldi. Antalya Gazipaşa'da aat 09.09'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssü Gazipaşa ilçesinin 104.36 km açıkları olarak belirtildi.

Deprem, yaklaşık 31 kilometre derinlikte gerçekleşti.