Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
26.10.2023 - 07:39 |
Akdeniz'de saat 02:58’de 6.73 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-10-26
Saat:02:58:17 TSİ
Enlem:34.625 N
Boylam:24.924 E
Derinlik:6.73 km
Detay:https://t.co/NUpd6vH3jN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Akdeniz^de dün de bir deprem meydana geldi. Antalya Gazipaşa'da aat 09.09'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssü Gazipaşa ilçesinin 104.36 km açıkları olarak belirtildi.
Deprem, yaklaşık 31 kilometre derinlikte gerçekleşti.