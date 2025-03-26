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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

26.03.2025 - 13:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ile 200 yataklı B Blok boşaltıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, henüz bilinmeyen nedenle saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği Hastalar tahliye edildi

Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi. Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın paniği Hastalar tahliye edildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek incelemede bulundu.

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